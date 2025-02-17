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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تستدعي سيارات 911 مرتين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

بورش 911
بورش 911
عزة عاطف

أصدرت شركة بورش كارز نورث أمريكا استدعاءين منفصلين لعدد من سيارات بورشه 911 موديل 2025 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، تشمل أحزمة الأمان الخلفية وأداء المصابيح الأمامية. 

وفقًا لوثائق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن إجمالي 1,157 مركبة متأثرة بهذه العيوب، وتم إصدار استدعائين يحملان الأرقام 25V-078 و25V-079 في نفس اليوم.

مشكلة في نظام المصابيح الأمامية

يتعلق الاستدعاء 25V-079 بخطأ في البرنامج داخل وحدة التحكم للإلكترونيات الأمامية (BCM1)، مما يؤثر على وظيفة تسوية المصابيح الأمامية. 

يشمل هذا الاستدعاء 878 سيارة بورش 911 تم إنتاجها بين 19 يونيو و9 ديسمبر 2024.

تفاصيل المشكلة

عند تنشيط مصباح الضباب الخلفي وسير السيارة بسرعة أقل من 37 ميلاً في الساعة، يتم خفض شعاع الضوء المنخفض من جانب السائق بمقدار 0.57 درجة.

هذا العطل قد يؤدي إلى توهج المصابيح، مما قد يتسبب في إرباك السائقين الآخرين وزيادة خطر وقوع الحوادث.

تم اكتشاف المشكلة في نوفمبر 2024، وقررت بورش أن السيارات لا تمتثل لمعايير السلامة الضوئية الفيدرالية.

ستقوم بورش بتحديث برنامج وحدة التحكم BCM1 لتصحيح الخطأ.

سيتم إخطار المالكين بحلول 11 أبريل 2025، وسيتم إجراء الإصلاح مجانًا بموجب الضمان المحدود للسيارات الجديدة.

على الرغم من أن بورش تعد من بين الشركات الأقل عرضة لعمليات الاستدعاء، فإنها تواصل تحسين معايير الجودة والسلامة في سياراتها. 

يعد الاستدعاء الأخير دليلاً على التزام الشركة بمعالجة أي مشكلات محتملة بسرعة وفعالية، مما يعزز مكانتها كشركة تصنيع سيارات رياضية فاخرة وموثوقة.

سيارات سيارات خارقة بورش 911 سيارات بورش استدعاء بورش

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