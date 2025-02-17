قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم السبت مستنيك.. هتافات جمهور الأهلي قبل قمة الزمالك في الدوري
رغم تضارب تصريحات المسئولين.. الشارع الإسرائيلي يريد إتمام صفقة التبادل
إعلام إسرائيلي يزعم: اغتيال مسؤول كبير في حركة حماس بجنوب لبنان
استبعاد البرتغال وسويسرا.. اتصالات لاختيار طاقم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك
الرئيس السيسي يستقبل مسئول إيني لبحث الخطط المستقبلية لإستكشاف وإنتاج الغاز بمصر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس غينيا الاستوائية على هامش معرض "إيجبس 2025"
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي .. ولن نتهاون في هذا المسار
خد شنطك وروح .. رسالة مثيرة من شوبير لنجم الأهلي السابق
عقار كرداسة.. الصحة تعلن المحصلة المبدئية: وفاة 10 مواطنين وإصابة ثلاثة
بيسيرو في ورطة..غيابات قوية تهدد تشكيل الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري
10 وفيات و3 مصابين.. لجنة هندسية تفحص عقار كرداسة المنهار
بالعربية والإنجليزية| "الفيزياء" الآن على رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة في هذه الحالة طبقا للقانون

موظفون
موظفون
معتز الخصوصي

حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي تنتهي فيها خدمة الموظف المعين لأول مرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

 

شروط التعيين

يحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:

  • الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.
  • حسن السيرة والسمعة.
  • عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
  • عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
  • اللياقة الصحية.
  • استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.
  • اجتياز الامتحان المقرر.
  • ألا يقل العمر عن 18 عامًا.

فترة الاختبار

تنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

وحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الحوافز الوظائف الموظف المعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المد

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المدن .. وتحذير من رياح مثيرة للأتربة

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

جروس

طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟

زيزو

270 مليون جنيه.. تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو مع الزمالك

مصطفى مدبولي

تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشيد بموقف القيادة السياسية الثابت والتاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين

علي جمعة

علي جمعة: تصحيح البدايات يتم بتصحيح النيات

دعاء النصف الثاني من شعبان 2025

دعاء النصف الثاني من شعبان.. 7 كلمات تبلغك رمضان بلا دموع ولا فراق

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد