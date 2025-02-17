اتحاد الملاكمة ينهي استعداداته لبطولة الجمهورية للشباب

أنهى اتحاد الملاكمة المصري استعداداته لإقامة بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007 ، والتي سيتم من خلالها اختيار قوام المنتخب القومي للشباب ويشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، وتقام البطولة بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.



ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني لها اليوم، والذي ستشهد تنفيذ عدد من قرارات المجلس خلال البطولة.

وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن البطولة ستشهد تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذها المجلس من آجل الوقوف على اختيارات قوام المنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.



وأضاف أن المجلس قرر أن يتم تسجيل جميع المباريات البطولة، وذلك لمنح فرصة لاختيار عناصر اخري ليس من النهائي فقط ولكن سيتم الاختيار وفق لجنة فنية تشاهد جميع المباريات لضم عدد اكبر من الاعبين لتجارب المنتخب.



وواصل ليس أصحاب المراكز الأولي فقط من سينضم للتجارب التي ستقام في وقت لاحق يتم تحديده بالتعاون مع اللجنة الفنية.



وشدد رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن الاتحاد مازال يدرس السير الذاتية للمدربين لاختيار افضل العناصر لتدريب المنتخبات الوطنية وأن اغلب السير الذاتية للمدربين من كوبا وكازخستان، وأن الاهتمام سيكون لاختيار مدرب قادر علي تطوير لاعبي الملاكمة خاصة فئة الشباب بالشكل الأمثل.

وتابع تسجيل المباريات أيضا سيكون فرصة لمتابعة أداء الحكام والوقوف علي احتياجتهم للتطوير مشددا أن منظومة الملاكمة سيتم تطويرها وفق معايير دولية لمواكبة التطور.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي كلمته، لازال لدينا الكثير لنقدمه الملاكمة للعودة مرة أخري لمنصات التتويج وحصد ميدالية أولمبية في أولمبياد الشباب ولوس أنجلوس 2028.