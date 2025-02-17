المسحولة على يد طليقها أمام محكمة الأسرة: «بهدلني أنا وأختي وكان هيموتني وعاوزة حقي»

أكدت أسماء يحيى، التي تعرضت للسحل على يد طليقها مع شقيقتها أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، أمام جهات التحقيق أنها أثناء نظر المحكمة دعوى نفقة مقامة منها ضده، إنها رفعت قضية النفقة لتستطيع أن تنفق على أبناءها بعد خلع زوجها، بعد رفضه التام الإنفاق عليهم.

وقالت: «سحلني في الشارع وبهدلني أنا واختي وكان هيموتني وعاوزه حقي»، وأوضحت أنها أم لطفلين، وتفاصيل الخلاف بدأ منذ قررت اللجوء لأم طليقها لتشكو لها، فثار وجن جنونه وانقلبت حياتها رأسا على عقب.

وأوضحت أنه بدأت سلسلة من الخلافات الزوجية بينهما، لتنتهي برفضه الإنفاق على طفليها ورعايتهما قائلا لها: «روحي للمحكمة تأكلهم»، فقررت الزوجة البحث عن حقوق أولادها وملاحقته بالنفقات، ليرد عليها بملاحقتها وأفراد عائلتها بدعاوي قضائية وإقدامه على التزوير ومحاولته تدمير حياة شقيقاتها.

واختتمت أنه وقع في شر أعماله وحصل على حكم بعد اكتشاف المحكمة تزويره وصدر ضده حكما بالحبس 6 أشهر.