سليمة: المجموعة الوزارية للتنمية وضعت استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة

قالت الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وضعت استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحة أنه جاري تطبيقها.

ولفتت الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة إلى أن الخطة تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة ، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه كافة الصناعات خاصة صناعة السيارات و الأجهزة الكهربائية لتوطين الصناعات في مصر و كذلك الصناعات المكملة لصناعة السيارات كصناعة بطاريات السيارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.