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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على طريقة "تلاتينية".. صدقي صخر يشارك في تريند تيك توك من كواليس "النص"

صدقي صخر وأسماء أبو اليزيد
صدقي صخر وأسماء أبو اليزيد
شروق سلامة

انضم الفنان صدقي صخر إلى تريند تيك توك الشهير "تلاتينية"، حيث ظهر في مقطع فيديو طريف من كواليس تصوير مسلسل "النص"، المنتظر عرضه في رمضان 2025.

@sedkysakhr

ما تيجي تروقي لأمي الشقة #صدقي_صخر #النص

♬ original sound - Sedky Sakhr

تأجيل المسلسل 

نشر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي اخبار تفيد بمد تقديم حلقات مسلسل "النص" لـ أحمد امين  إلى 30 حلقة في الموسم الرمضاني 2025.

نفت الفنانة سامية الطرابلسي تلك المعلومات وقالت في تصريحات لـ موقع صدى البلد ان العمل 15 حلقة فقط في رمضان، ولكن من المقرر ان يكون هناك 15 حلقة أخرى خارج الموسم الرمضاني.

وكانت قد طرحت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل النص، لـ الفنان أحمد أمين، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

 

مسلسل النص

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc على موقع فيسبوك عددا من صور كواليس مسلسل “النص” من بطولة أحمد أمين وصدقي صخر والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.


أبطال مسلسل النص ماراثون رمضان ٢٠٢٥

مسلسل النص مأخوذ من رواية مذكرات نشال وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، ومن بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

صدقي صخر أسماء أبو اليزيد النص

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