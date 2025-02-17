عصام عمر عن "نص الشعب اسمه محمد": دعواتكم بالتوفيق وإن شاء الله يعجبكم

كشف الفنان عصام عمر عن البرومو التشويقى لمسلسله الرمضاني “نص الشعب اسمه محمد” الذي يقوم ببطولته مع مجموعة من الفنانين.

وقال عصام عمر :"(نص الشعب اسمه محمد)إن شاء الله فى رمضان على شاهد و Mbc مصر.…، دعواتكم بالتوفيق و ان شاء الله يعجبكم ".

وأشار عصام عمر في تصريحاته إلي أنه يتمني أن يستقبل الجمهور العمل بصورة إيجابية وأن يتقبل تصرفات الشخصيات ويتفهمها ويحترم اختلافها ومميزاتها وعيوبها.

وأوضح عصام عمر أنه يحب كثيراً تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب.

ووصف عصام عمر الدراما بأنها عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند روايتها هي التي تُحدد أبطالها سواء كبار او شباب، وأكد أنه من المدرسة التي تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا يحبذ كثيراً الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد.

كما أنه يؤمن بأن الفن عمل جماعي وإبداع مُتكامل لفريق ضخم، وأشار عصام عُمر إلي أن طبيعة الأحداث في هذا العمل الأنسب تقديمها في خمسة عشر حلقة، وهو يُفضل أن يكون العمل مكتوب وجاهز بشكل كامل قبل التصوير حتي يُمكن لكل صُناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد ، حول شاب يقع في الحب على الرغم من زواجه، ويواجه أزمة كبيرة خصوصاً مع دخول الأمهات على الخط، وذلك في أجواء اجتماعية طريفة وجذابه.

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد ”يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُبارك.