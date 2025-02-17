النائبة غادة علي: العالم يشهد تخبطًا وتراجعًا عن أولويات العولمة

أكدت غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العالم يعيش حالة تخبط غير مسبوقة، حيث تشهد الدول ارتدادًا عن أولويات العولمة، مما يؤدي إلى تفريغ المكاسب التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مضمونها.



وأشارت "غادة علي" خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة أظهرت تخليًا واضحًا عن حلفائها الأوروبيين، في خطوة تعكس تغير موازين القوى الدولية.

وأكدت أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت عن إدارة الدولة بعقلية رجل أعمال، مما أدى إلى تقلبات سياسية وغطرسة دولية، منوهة بأن الحديث عن خطط التهجير القسري للفلسطينيين يعكس تجاهلًا تامًا للإنسانية والقانون الدولي، في ظل تزايد التوترات العالمية.