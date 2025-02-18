لميس الحديدي عن تكريمها كأفضل مقدمة برامج حوارية من إعلام القاهرة: استفتاء تم بأسلوب علمي محايد

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تكريمها كأفضل مقدمة برامج حوارية من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، معربة عن سعادتها بهذا التقدير.

وقالت لميس، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: "أتقدم بخالص الشكر لمركز بحوث المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، اللذين قاما بإجراء استطلاع رأي، وفزت فيه كأفضل محاورة في البرامج الحوارية."



وأوضحت أن ما يميز هذا التكريم هو كونه استفتاءً للجمهور، تم إجراؤه بأسلوب علمي محايد من قبل جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، مضيفة: "له طابع خاص، لأن هاتين الهيئتين تتمتعان بالمهنية والاحترافية، مما يجعله استطلاع رأي مهنيًا موضوعيًا. وكان هناك زميلات أخريات مرشحات أخريات ."



واختتمت حديثها بالتأكيد على حرصها الدائم على تناول قضايا المرأة في برنامجها، قائلة: "يهمني ويسعدني دائمًا أن تكون قضايا المرأة حاضرة في برنامجي، سواء فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أو القضايا المرأة بوجه عام ، لأنني أعتبر أن أحد أدواري الرئيسية هو تسليط الضوء على قضايا المرأة، التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب أن تكون فاعلة دائمًا."