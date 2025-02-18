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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلوني تعارض إنشاء "كيان معاد لترامب" بشأن أوكرانيا

ميلوني
ميلوني
القسم الخارجي

دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، قادة عدد من الدول الأوروبية المشاركين في قمة باريس، إلى العمل مع الولايات المتحدة لتسوية الصراع في أوكرانيا، وليس ضدها.

وقالت ميلوني للمشاركين، إنها تعارض إنشاء "كيان معاد لترامب" بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل الصراع، ويجب علينا مساعدتها في ذلك.

ولم ترضى ميلوني عن شكل الاجتماع، إذ تعتقد أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.

واجتمع في باريس مساء الاثنين رؤساء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

ونظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاورات الطارئة في أعقاب مبادرات الولايات المتحدة لحل الأزمة الأوكرانية، وكما أفيد، لم يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة في الاجتماع.

الولايات المتحدة أوكرانيا الدول الأوروبية جورجيا ميلوني وزراء إيطاليا

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