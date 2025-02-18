مصر أكتوبر: القاهرة في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية رغم التحديات

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن مصر من أوائل الدول التي دعمت القضية الفلسطينية، سياسياً ودبلوماسياً، على كافة الأصعدة، من منطلق إيمانها بأنّ القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وهي المفتاح نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل كامل، وسلامتها يعني سلاما شاملا وعادلا في الشرق الأوسط والوطن العربي وعلى المستوى الدولي أيضاً .

وأوضح عيد في بيان له اليوم، أن مصر هي أول دولة عربية تساند الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، فضلا عن مشاركاتها في جميع الحروب والانتفاضات التي خاضها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقدمت الدعم المادي والمعنوي لهم، بالاضافة إلى جهودها الحثيثة ومساعيها المكثفة لحشد وسطاء من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحمي المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء وحتى المرضى من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر إلى أن مصر حملت على عاتقها مهمة رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وراحت تجول في المحافل الدولية لتحريك المجتمع الدولي وردع الحرب الإسرائيلية الغاشمة والانتهاكات الصارخة التي تجاوزت القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، مدافعة عن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.



ولفت محمد عيد إلى أن مصر وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحملت تبعات مواقفها الوطنية القومية العربية ومساندتها الشعب الفلسطيني ورفضها القاطع لمخطط التهجير وتصفية القضية وضياع حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وسعت لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في مختلف المجالات، مثل الغذاء والدواء والإيواء، وتأكيدها على إعادة إعمار قطاع غزة، بعد الحروب الإسرائيلية المتكررة رغما عن الجميع.