الشناوي: خسرنا شوطا في رادس والفوز علي الترجي هدية العيد

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي علي إياب الترجي غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي : خسرنا الشوط الأول في تونس، ولدينا شوط آخر غدًا واللاعبون سيكونوا في كامل تركيزهم وربنا يكرمنا وتكون هدية العيد من الأهلي.

وتابع: مباراة الغد بالنسبة لنا حياة أو موت، الجماهير غير موجودة ولكن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المباراة ونريد الفوز غدًا، وطموحنا دائمًا هو الوصول للنهائي والتتويج باللقب.

واصل الشناوي: بالنسبة لنا كلاعبين نتمنى تواجد الجماهير دائمًا وما حدث في مباراة الجيش الملكي من الماضي ونتعلم منه، ونحتاجهم دائما في الملعب.

واختتم تصريحاته قائلاً: غياب الجمهور سيؤثر علينا، ولكن ليس بالتأثير الكبير لأننا نشعر بروحهم معنا في الملعب واللاعبون يدركون أهمية هذا جيدًا.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خسر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بهدف دون رد خارج الديار.