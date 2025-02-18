رئيس وزراء كرواتيا: نتطلع لزيادة العمالة المصرية في بلادنا

قال أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، إن المصريين من أكثر ٤ جنسيات يعملون في كروتيا، لافتا أننا نتطلع أن تزيد العمالة المصرية عبر اتفاقية يمكن توقيعها.



وأضاف أندريه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء بعد انتهاء المباحثات أن هناك جهود بين البلدين لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين و ناقشنا هذا الأمر خلال المباحثات مع رئيس الوزراء المصري .



وأكد أن مصر بلد جاذبة للاستثمار حيث اننا نتعاون في مجال الطاقة والثقافة وكثير من المجالات.

ووجه وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الشكر للقادة المصريين بعد مباحثات ممتازة لزيادة الروابط بين البلدين

وأضاف أنه تم توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع مصر في مجالات الثقافة وميناء الاسكندرية والاستثمار.

وقال إن الوفد المرافق له يضم اكثر من ٢٠ ممثل لرجال الأعمال الكرويتين لفتح آفاق جديدة لريادة الاعمال كما نود ان كون جزء من نسيج مصر .

وكشف عن زيارته غدا لمحافظة الاسكندرية وسيزور مكتبة الإسكندرية لافتا ان كرواتيا تقدم الدعم الشديد لترشيح مرشح مصر لمنظمة اليونسكو لافتا اننا نتطلع ان نري مشرح مصر في منصب الامين العام لمنظمة اليونسكو

وأشاد بطموح مصر لاعادة إعمار غزة بعد الحرب بين إسرائيل وفلسطين والذي ادي إلي الكثير من القتل وهذا شئ محزن جدا ونود ان يتم حل البلدين وسوف نقدم كامل الدعم لحل الازمة.