بدء منتدى الأعمال المصري الكرواتي

بدأ منذ قليل منتدي الأعمال المصري الكرواتي ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ونظيره أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، وبحضور عدد من رجال الاعمال من البلدين لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، جلسة مُباحثات مُوسّعة، ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول بمطار القاهرة الدولي، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

ولدى وصوله أرض مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لـ أندريه بلينكوفيتش.