سوق المستعمل .. ميتسوبيشي لانسر بـ 350 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2006، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2006 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2006 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

تحتوي سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2006 علي الكثير من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مقابض أبواب داخلية صغيرة للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .

- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

ميتسوبيشي لانسر موديل 2006

تعرض سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2006 للبيع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .