وسط استقبال المصريين بأعلام مصر وفلسطين.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مدريد| فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي بأعلام مصر وفلسطين.

كما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد وسط ترحيب كبير من الجالية المصرية في إسبانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع ملك أسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.