قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة معلمة للتحقيق بسبب تلاعبها في سجلات الطلاب
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في التصدي لمخطط التهجير
بوتين: يجب مراقبة الوضع في كالينينغراد
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد
شوبير: المتحدة للرياضة تعلن مفاجأة مدوية للأهلي بعد قليل
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
السفير الصيني في القاهرة: دعم مستمر لحل الدولتين وإعادة إعمار غزة
إخماد حريق هائل في مطعم مأكولات شهير بمنطقة الجمهورية بالمحلة
قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة
شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد
القاهرة الإخبارية: معدات إعادة الإعمار تبدأ تمهيد الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم
وصول معدات إعادة الإعمار وكرفانات الإعاشة إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء مصابي وضحايا حادث تصادم ميكروباص وتريلا بطريق "طنطا ـ القاهرة" الزراعي

حادث تصادم سيارات بالغربية
حادث تصادم سيارات بالغربية
الغربية أحمد علي

ينشر موقع صدى البلد أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل "تريلا" بسبب السرعة الزائدة بطريق الزراعي “القاهرة ـ طنطا ”.

وتم  الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وأفادت مصادر طبية بأن أسماء الضحايا والمصابين هم كل من: المصابون:
آلااء ياسر الشافعي /20 سنه /اشتباه كسر بالحوض 
2-همسه السيد فؤاد رمضان /20 سنه /كدمات وسحجات بالوجه والجسم
3-شيماء جمعه علي /20 سنه/جرح بالرأس /كدمات بالوجه والجسم
4-أحمد عبدالعزيز الديب/25/اشتباه كسر بالكاحل الايسر /سحجات وكدمات متفرقة بالجسم 
5-ابراهيم عبدالمنعم عبدالرازق/50سنه/
6-اشرف ذكى محمد/50سنة/اشتباه كسر بالذراع الايسر/جروح متفرقه بالوجه والرأس/اشتباه كسر بالترقوه اليسرى/اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر
7-حسنى محمد ابوعيش/60سنه /اشتباه كسر بالساق الايسر/ اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر
8-حبيبه شعبان مبارك/ 20/اشتباه كسر بالحوض والساق الايمن /جرح بالجبهه 8 سم
9-بسمله محمد احمد/ 25/ ما بعد الارتجاج /اشتباه نزيف بالبطن/ سحجات
10-عماد محمود عبد الله ابراهيم /43/ اشتباه نزيف بالمخ /اشتباه كسر بالعمود الفقري /غيبوبة تامة
11-ابراهيم فتحي ابراهيم هتهوت/ 57/ اشتباه كسر بالساقين/ اشتباه كسر بالحوض.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا بنطاق قرية كفر الحما بدائرة المركز .
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

https://youtube.com/shorts/_NuRQMsNy8M

الغربية حادث تصادم سيارة الطريق أمن ميكروباص الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

ترشيحاتنا

جثة

مصرع شاب على يد آخر بسبب خلافات مالية بقنا

حنان مجدي

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الملف المُشارك بالمدن الإبداعية لليونسكو

استمرار البحث عن جثمان ابن المنوفية

المنوفية.. استمرار البحث عن جثمان شاب غرق داخل هويس الخطاطبة

بالصور

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

دراسة جديدة تكشف أنواع الشخصيات.. تعرف عليها

انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها

لو عندك إمساك وانتفاخ.. مش هتصدق فوائد كوب الخميرة واللبن قبل النوم

فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك

رمضان 2025 .. وفاء عامر وحورية فرغلي في صراع مشوق بمسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

فيديو

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد