ننشر أسماء مصابي وضحايا حادث تصادم ميكروباص وتريلا بطريق "طنطا ـ القاهرة" الزراعي

ينشر موقع صدى البلد أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل "تريلا" بسبب السرعة الزائدة بطريق الزراعي “القاهرة ـ طنطا ”.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وأفادت مصادر طبية بأن أسماء الضحايا والمصابين هم كل من: المصابون:

آلااء ياسر الشافعي /20 سنه /اشتباه كسر بالحوض

2-همسه السيد فؤاد رمضان /20 سنه /كدمات وسحجات بالوجه والجسم

3-شيماء جمعه علي /20 سنه/جرح بالرأس /كدمات بالوجه والجسم

4-أحمد عبدالعزيز الديب/25/اشتباه كسر بالكاحل الايسر /سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

5-ابراهيم عبدالمنعم عبدالرازق/50سنه/

6-اشرف ذكى محمد/50سنة/اشتباه كسر بالذراع الايسر/جروح متفرقه بالوجه والرأس/اشتباه كسر بالترقوه اليسرى/اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر

7-حسنى محمد ابوعيش/60سنه /اشتباه كسر بالساق الايسر/ اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر

8-حبيبه شعبان مبارك/ 20/اشتباه كسر بالحوض والساق الايمن /جرح بالجبهه 8 سم

9-بسمله محمد احمد/ 25/ ما بعد الارتجاج /اشتباه نزيف بالبطن/ سحجات

10-عماد محمود عبد الله ابراهيم /43/ اشتباه نزيف بالمخ /اشتباه كسر بالعمود الفقري /غيبوبة تامة

11-ابراهيم فتحي ابراهيم هتهوت/ 57/ اشتباه كسر بالساقين/ اشتباه كسر بالحوض.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا بنطاق قرية كفر الحما بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

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