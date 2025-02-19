أبو مازن: فلسطين ليست للبيع .. ولن نتخلى عن أي شبر

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، أن فلسطين ليست للبيع ولن نتخلى عن أي شبر من غزة أو الضفة أو القدس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الفلسطينية يوم الخميس، أنها أوقفت مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين منذ سنوات وسنوقف مقترحه الحالي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات لفضائية "العربية" أنه لا أحد يصغي لترامب ومقترحاته.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قطاع غزة ليست للبيع أو المساومة، والقضية الفلسطينية جزء من الشرعية الدولية.