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وزيري: المصريون بناة الأهرامات .. ولا صحة لنسبها لليهود أو الفضائيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيري: المصريون بناة الأهرامات .. ولا صحة لنسبها لليهود أو الفضائيين

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
يوسف أيمن

أكد الدكتور مصطفى وزيري، عالم الآثار، أن هناك 124 هرمًا في مصر، موضحًا أن المصريين القدماء هم من قاموا ببناء هذه الأهرامات، مشيرًا إلى أن حضارة مصر تمتد لآلاف السنين.

وفي حديثه خلال مقابلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد2"، أكد وزيري أن هناك محاولات مشككة من البعض الذين يروجون أن الأهرامات بناها اليهود أو أنهم من صنع الفضائيين. 

وأضاف أن الأهرامات هي من إنجازات المصريين القدماء وأنها بنيت بواسطة الأدوات التي استخدمها المصريون في بناء هذه المعالم العظيمة.

وأشار وزيري إلى اكتشاف "بردية وادي الجرف" في عام 2013، التي تم العثور عليها في العام الـ30 من حكم الملك خوفو، والتي تؤكد أن المصريين القدماء هم من قاموا ببناء الأهرامات.

مصر الفضائيين الأهرامات اليهود الآثار مصطفى وزيري

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