قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لماذا كرّر النبي كلمة «أمك» ثلاث مرات في الحديث؟ علي جمعة يوضح السبب

بر الوالدين
إيمان طلعت

أوصى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بـ بر الوالدين وخص الأم بالذكر 3 مرات على بر الأب، وذلك لعظم فضلها على أبنائها ولكثرة ما تتحمله من مشاق وتعب مع أبنائها، وذلك لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ»، رواه البخارى.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الله تعالى أمَرَ عبادَهُ أمْرًا مَقْطوعًا بِهِ بأنْ لا يَعْبُدوا إلا إيَّاهُ، وأمَرَ بالإحسانِ للوالدينِ، والإحسانُ هوَ البِرُّ والإكرامُ.

واستشهد عبر صفحته على «فيسبوك»، بقول اللهُ تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (سورة الإسراء: 23).

وأشار إلى أن بِرَّ الأمَّهاتِ أعظمُ ثَوابًا مِنْ بِرّ الآباءِ لِعَظيمِ فَضْلِ الأُمّ وما تَحَمَّلَتْهُ وقَدَّمَتْهُ لولدِهَا في سبيلِ تَرْبِيَتِهِ، مستشهدًا بقول رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمّا سأَلَهُ بعضُ الصحابةِ: «منْ أَحَقُّ الناسِ بِحُسْنِ صحابَتِي؟ قالَ: أمُّكَ. قالَ: ثمَّ مَنْ ؟ قالَ: أمُّكَ. قالَ: ثمَّ مَنْ ؟ قالَ: أمُّكَ. قالَ: ثمَّ مَنْ ؟ قالَ: أبوكَ».

وأوضح جمعة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خص الأم في الحديث السابق وكررها 3 مرات؛ لأن ما يعانيه الأب ظاهر للجميع من ذهابه للعمل وغير ذلك، أما الذي تعانيه الأم خفي لا يدركه إلا ابنتها حينما تكبر وتنجب الأطفال وتسهر على خدمة رضيعها، ومن أجل ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم- على الأم ثلاث مرات، واكتفى بمرة واحدة في قبيل الأب؛ لأنه الأب كأنه لا يحتاج إلى التكرار، فكل ما يُدرك بالطبع يسكت عنه الشرع.

ولفت المفتي السابق، إلى أن الإسلام حضَّ الولد على طاعةِ والديه فيمَا لا معصيةَ فيهِ، وجعلَ اللهُ تعالى للمسلمِ الذي يُطيعُ والدَيْهِ فيما لا معصيةَ فيهِ أجْرًا عظيمًا في الآخرةِ، بلْ منَ الناسِ منْ أكْرَمَهُمُ اللهُ بأشياءَ في دنياهُمْ قبلَ آخِرَتِهِمْ بِسَبَبِ بِرّهِمْ لأُمّهِمْ.

 

سبب تقديم بر الوالدين على الجهاد في حديث أحب الأعمال

ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التى تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد، كما ورد فى أحاديث الرسول ومنها: ما رود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخارى.

أورد الإمام ابن حجر العسقلانى فى كتابه "فتح البارى لشرح صحيح البخارى" أن معنى قول « أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟»، في رواية مالك بن مغول ‏«أي العمل أفضل»، ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها.

وتابع: «وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن ‏"‏أفضل‏"‏ ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال، وقال ابن دقيق العيد‏:‏ الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة ‏"‏أفضل الأعمال إيمان بالله"»، وقال غيره‏:‏ المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه‏.‏

وبين ابن حجر فى شرح الحديث أن معنى قول سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-‏«الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب‏، قيل المراد منها تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه‏، وقوله « ثُمَّ أَيٌّ ؟»، أى والتقدير‏:‏ ثم أي العمل أحب‏؟‏».

وأوضح ابن حجر أن المقصود من قول النبى: ‏«‏قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قال بعض العلماء‏:‏ هذا الحديث موافق لقوله تعالى: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»، وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال‏:‏ من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما‏.‏

ولفت ابن حجر إلى أن في الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض‏، ‏وقال ابن بزيزة‏:‏ الذي يقتضيه النظر تقدم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون.

