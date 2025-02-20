كشف الإعلامي أحمد حسن عن زي لاعبي الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يرتدي الأسود أمام الأهلي في القمة".

وتحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن لقاء القمة المرتقب الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في دوري نايل هذا الموسم.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "الأهلي على الورق أفضل من الزمالك ومستقر فنيًا أكثر من الأبيض الذي رحل عنه جروس وجاء بيسيرو، عكس الأحمر الذي يتمتع بالاستقرار، ولكن تبقى القمة خارج التوقعات".

وأضاف: "الزمالك يمتلك دوافع كبيرة ومباراة القمة بالنسبة له بلغة الكرة "حياة أو موت" وليس أمامه سوى الفوز فقط لا غير".