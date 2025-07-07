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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور

رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا
رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا
إسلام دياب

استقبل اليوم الإثنين، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، يرافقه وفد من نواب رئيس المحكمة.

ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد أحمد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد السيد.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتكليفه برئاسة قضايا الدولة. 


خلال اللقاء، أعرب المستشار  بولس فهمي عن ثقته في قدرة المستشار الدكتور حسين مدكور على قيادة الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية كيان الدولة القانوني، كما أشاد بدور هيئة قضايا الحيوي في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق رفيع المستوى، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون، وأشار في كلمته إلى أن هذه الزيارة تجسيد للنسيج المتين بين مؤسسات القضاء بما يُعزز حماية الدولة القانونية.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء: - المستشار  مجدي على حسن نائب رئيس الهيئة، رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا، المستشار أحمد فكرى صالح، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار الدكتور أحمد شحاته الطوخي، نائب رئيس الهيئة، قسم المحكمة الدستورية العليا، المستشار سمير شراده نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، المستشار وليد صالح، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة.. وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

المستشار الدكتور حسين مدكور هيئة قضايا الدولة المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا رئيس هيئة قضايا الدولة

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