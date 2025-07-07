شاهد.. انهيار مئذنة مسجد أثري بسمنود دون خسائر بشرية.. صور

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية انهيار مئذنة مسجد سيدى سلامة وأسفر ذلك عن تحطم سيارتين وعمودي إنارة عامة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم الدفع بـ لودر عملاق لرفع آثار حطام الحادث.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات طوارئ محافظة الغربية قد تلقت إخطارا من مركز ومدينة سمنود بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء كبيرة من مئذنة أحد المساجد الأثرية بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وقوات من الشرطة والأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ لودر عملاق وتبين انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية وهو مسجد سيدي سلامة وتبين أن ارتفاعها 27 مترا، وأسفر الحادث عن تهشم سيارتين ملاكي وسقوط عمودي إنارة عامة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.