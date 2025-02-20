خرجت بدون إذن.. عامل يشعل النار بجسد ابنته في الطالبية

شوه عامل جسد ابنته بعدما اشعل النيران بها لخروجها من المنزل دون إذنه وشكه في سلوكها ما ادى لاصابتها بحروق متفرقة بمنطقة الطالبية.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول فتاة قاصر مصابة بحروق متفرقة في الوجه واليدين والقدمين والصدر ، تم تقديم العلاج اللازم لها وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية في الحادث، وجه اللواء سامح الحميلي مدير امن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح البلاغ وتبين ان والد الفتاة المصابة وراء اصابتها وانه قام بسكب مادة مساعدة على الاشتعال على جسدها واشعل بها النيران عقابا لها على خروجها من المنزل بكثرة دون إذنه وانه يشك في سلوكها ما دفعه لارتكاب الجريمة.

القت قوة أمنية من مباحث الطالبية القبض على الأب المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.