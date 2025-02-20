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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب تسجل مفاجأة اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب
البهى عمرو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 20-2-2025.

 ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3544 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4135 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4725 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 33360 جنيها.

الذهب

توقع سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، توقعاته المستقبلية لأسعار الذهب، متوقعًا ارتفاعها إلى مستويات 4500 جنيه للجرام والأوقية على المدى المتوسط.

وأكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن  سوق الذهب قد حقق أرباحًا جيدة بنسبة 17% حتى الآن، وذلك على الرغم من التقلبات والتذبذبات التي شهدها في الفترة الأخيرة. وفي ضوء هذه الأداء القوي، أوصى المتداولين بالاستفادة من السعر الحالي للذهب والقيام بعمليات شراء، مؤكدًا أن هذا الوقت مناسب للاستثمار على المدى البعيد.
 

وتابع أنه لا بد من التريث والاحتفاظ بالذهب، حتى في حال شهد السعر انخفاضات مؤقتة، مشيرًا إلى أن الاستعجال في البيع قد يحرم المتداولين من فرص ربحية كبيرة على المدى الطوي، مضيفًا:" احتفظوا بالذهب لا تستعجلوا البيع".

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