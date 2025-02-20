نشرة بأوصاف مجوهرات ميار الببلاوي بعد بلاغها بسرقتها بالهرم

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جمع تحرياتها للوقوف على ملابسات بلاغ الإعلامية ميار الببلاوي بسرقة مجوهرات وماس من شقتها بمنطقة الهرم واتهامها لخادمتها النيجيرية بارتكاب الجريمة.

وعممت مباحث الجيزة نشرة بمواصفات المجوهرات المسروقة من الإعلامية ميار الببلاوي على كافة محلات الصاغة والمجوهرات تحسبا لمحاولة السارق بيعها.

وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ الإعلامية ميار الببلاوي باكتشافها اختفاء بعض من متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية وماس من صندوق مجوهراتها واتهمت في بلاغها خادمتها النيجيرية.

تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة من خلال جمع التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة وتحديد هوية المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.