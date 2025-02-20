أرسلها ترامب لإسرائيل.. خبير استراتيجي يكشف مفاجأة عن قنابل «إم كيه 84»

أكد اللواء الدكتور خالد ربيع، الخبير والمحلل الاستراتيجي، أن اغتيال حسن نصر الله تم بقنابل من نوع “إم كيه 84” التي أرسلها ترامب لإسرائيل، والتي يصل مداها لنحو 350 مترا، وسميت بـ “أم القنابل”.

وقال “ربيع”، خلال لقاء ببرنامج “نظرة” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن حركات المقاومة الإسلامية لديهم الخبرة الكبيرة في التخفي بالأنفاق، وإسرائيل وواشنطن لو كانت تعلم مكان الأسرى لأنهت هذا الملف منذ زمن طويل.

وتابع الخبير والمحلل الإستراتيجي، أن إسرائيل تحصل على أسلحة أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار، وتل أبيب ليست في إتاحة إلى الدخول في حرب جديدة بعد حرب غزة الأخيرة.