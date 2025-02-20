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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متى تبدأ مواعيد المخابز في رمضان 2025؟

متى تبدأ مواعيد المخابز في رمضان 2025؟
متى تبدأ مواعيد المخابز في رمضان 2025؟
عبد العزيز جمال

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعديل مواعيد المخابز في رمضان 2025، وذلك لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين طوال اليوم، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم خلال ساعات الذروة، خاصة قبل الإفطار. 

يهدف هذا القرار إلى تحسين آلية توزيع الخبز والحد من الازدحام أمام المخابز، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الطلب على الخبز خلال الشهر الفضيل.

متى تبدأ مواعيد عمل المخابز في رمضان 2025؟

متى تبدأ مواعيد عمل المخابز في رمضان 2025؟

تشهد مواعيد المخابز في رمضان 2025 تعديلات واضحة تضمن استمرارية الإنتاج وتوافر الخبز طوال اليوم، حيث تم تقسيم أوقات العمل إلى ثلاث فترات رئيسية وفقًا لاحتياجات المواطنين ومتطلبات المناطق المختلفة، على النحو التالي:

  • الفترة الصباحية الأولى: تبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى 5 مساءً.
  • الفترة الصباحية الثانية: تمتد من 8 صباحًا حتى 5 مساءً.
  • المخابز المستثناة: تعمل حتى 9 مساءً لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

المخابز المستثناة من مواعيد الإغلاق المبكر في رمضان

حرصت وزارة التموين على استثناء بعض المخابز من القرار الجديد، حيث سيسمح لها بالعمل حتى الساعة 9 مساءً، لضمان توفير الخبز في الأوقات الأكثر ازدحامًا، تشمل قائمة المخابز المستثناة:

  • المخابز الواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يكون الطلب على الخبز مرتفعًا.
  • المخابز القريبة من الأسواق التجارية، نظرًا لازدياد النشاط التجاري خلال الفترة المسائية.
  • المخابز في المناطق الريفية والنائية، لضمان عدم تأثر سكان هذه المناطق بالحركة المحدودة.
  • المخابز التي تحددها مديريات التموين وفقًا للأنظمة المحلية، حيث يتم تقييم حاجة كل منطقة على حدة.
متى تبدأ مواعيد عمل المخابز في رمضان 2025؟

سبب تعديل مواعيد المخابز في رمضان 2025

جاء قرار وزارة التموين بتعديل مواعيد المخابز في رمضان استجابةً للزيادة الكبيرة في الطلب على الخبز خلال ساعات النهار والمساء، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في الفترة التي تسبق الإفطار. تهدف هذه الخطوة إلى:

  • تقليل الزحام أمام المخابز وضمان حصول جميع المواطنين على الخبز المدعم دون انتظار طويل.
  • تحقيق مرونة في أوقات العمل بحيث تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة خلال اليوم.
  • ضمان استمرارية الإنتاج وتوزيع الخبز على مدار ساعات اليوم بدلاً من التركيز على فترة واحدة فقط.
  • يساهم القرار في تخفيف الضغط على المخابز خلال ساعات الذروة، مما يقلل من طوابير الانتظار الطويلة.
  • يضمن توافر الخبز في الفترات المسائية، خاصة للمواطنين الذين لا يتمكنون من شرائه في الصباح.
  • يحقق توزيعًا عادلًا للخبز المدعم بين مختلف المناطق وفقًا لمعدلات الطلب.

تعد مواعيد المخابز في رمضان 2025 خطوة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الخبز على المواطنين خلال الشهر الكريم، مع مراعاة احتياجات جميع الفئات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مواعيد المخابز في رمضان متى تبدأ مواعيد عمل المخابز في رمضان 2025 المخابز المستثناة من مواعيد الإغلاق المبكر سبب تعديل مواعيد المخابز في رمضان 2025

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