قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 3 فلسطينيين ويحتجز جثامينهم
ترامب: أنهينا الحرب في قطاع غزة .. ومعنيون بإعادة جميع المحتجزين
"الطفولة والأمومة" يهدى عددًا من النظارات الطبية لأطفال حي الأسمرات
الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في بلدات حدودية بالجنوب
مصطفى وزيري يرد على وسيم السيسي: لا يوجد وادي ملوك آخر في أطفيح
ترامب: أمريكا عادت من جديد وبدأت "عصرها الذهبي"
كلمات تبرد نار قلبك إذا نزل بك ابتلاء أو مصيبة
الأعلى للآثار يوضح تفاصيل اكتشاف مقبرة زوج الملكة حتشبسوت في الأقصر
استطلاع: نسبة تأييد ترامب أقل من المتوسط التاريخي لجميع رؤساء أمريكا منذ 1953
"منتخب ديمقراطيا".. ستارمر يرد على ترامب بشأن دعمه لزيلينسكي
طبيب عائد من غزة: مشايخ القطاع بيشكروا الرئيس السيسي.. وقالوا إننا من غير مصر نضيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

للي بيسأل| مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تحقيقات وملفات

يتساءل الكثير من المواطنين حاليا عن مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان 2025  ، حيث تحرص الدولة على توفير كافة المنتجات الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم.

مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة لجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال الشهر الكريم.

وشملت التوجيهات تمديد ساعات عمل المخابز لضمان توافر الخبز البلدي طوال اليوم، حيث تم السماح للمخابز بالعمل بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان استلامها لحصتها من الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، مع التأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وتم التوجيه بتشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة، لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.

وأكد الوزير متابعة وفرة السلع التموينية من خلال شركات الجملة والمنافذ المختلفة لضمان توافر كافة المنتجات الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم، وشدد على أهمية توفير الحلول السريعة والفعّالة لأي أزمات قد تحدث، سواء في نقص الخبز أو ارتفاع الأسعار، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان راحة المواطنين.

كما وجّه بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والجهات المحلية المختصة لضمان التطبيق الفعّال لهذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يضمن توافر الخبز والسلع التموينية بشكل منتظم وميسر طوال الشهر المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير جميع السلع الأساسية، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق والمخابز لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار، كما شدد على أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو نقص في السلع، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى خلال هذا الشهر الفضيل، وأن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

موعد بداية شهر رمضان

 يسأل الكثير من الناس عن موعد بداية شهر رمضان، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، يتبقى أيام قليلة على شهر رمضان 2025.

ويبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025 ويستمر حتى السبت 29 مارس 2025، وفي هذه الفترة لا توجد إجازات رسمية.  

وتبدأ الإجازات الرسمية بعيد الفطر، الذي يصادف يوم الأحد 30 مارس 2025.

وخلال شهر رمضان، يحصل الموظفون في القطاع الحكومي على العطلات الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مما يعني أنهم سيحصلون على 8 أيام إجازة طوال الشهر بمعدل يومين أسبوعيًا.

أما العاملون في القطاع الخاص، فتختلف عطلاتهم حسب سياسة كل جهة، حيث قد تكون يومًا واحدًا أو يومين أو أكثر وفقًا لطبيعة العمل.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتطلع الكثيرون إلى التفرغ للعبادة والعمل الديني، ولذلك فإن معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية يساعد في تنظيم الوقت بشكل أفضل خلال هذا الشهر الفضيل. 

ورغم عدم وجود إجازات رسمية خلال أيام رمضان، فإن العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تلي شهر رمضان تمنح الفرصة للمواطنين للراحة والتمتع بالوقت مع الأسرة.

رمضان شهر رمضان مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

أرشيفية

السعودية تفرض قيودًا على بث صلاة التراويح وتحظر التصوير عبر الهواتف|تفاصيل

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

الأرصاد

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض درجات الحرارة وتحذر من موجة باردة

ترشيحاتنا

الكرفس والأناناس

كرفس وأناناس .. وصفة خارقة للتخلص من الوزن الزائد

أشهر بائعة رقاق في الحلمية

بتعمل مائدة رحمن.. حكاية أم ميمي أشهر بائعة رقاق في الحلمية

البطاطس

هتفضل مقرمشة.. طريقة تفريز البطاطس المقلية في المنزل

بالصور

المشروم.. طعم لذيذ وفوائد مذهلة لصحتك

المشروم.. طعم لذيذ وفوائد مذهلة لصحتك
المشروم.. طعم لذيذ وفوائد مذهلة لصحتك
المشروم.. طعم لذيذ وفوائد مذهلة لصحتك

جامعة الزقازيق تنظم احتفالية خاصة لتكريم قسم جراحة «الفم والأسنان» .. صور

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير.. تعرف على الأعراض

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض

أحمد حلمي يشارك صناع فيلم "سيرة أهل الضي" في العرض الأول بمهرجان برلين

أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي

فيديو

بسمة بوسيل

رسالة للمطبلاتية.. بسمة بوسيل تحذر منتقديها بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد نجاتى

تعرض لحــادث.. الحالة الصحية لـ محمد نجاتى وزوجته

عمرو سعد ومحمد رمضان

عمرو سعد يخرج عن صمته بعد مقارنته بمحمد رمضان

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد