تلاعبوا بالأسعار.. قرار عاجل ضد أصحاب عدد من المخابز السياحية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على 9 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم تم ضبطهم خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط وتم التوجيه بإعادة طرحها فى الأسواق.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية، لضبط الجرائم التموينية التي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد على 11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تأتي هذه الجهود إستمراراً لجهود لدور وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .