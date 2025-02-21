غير فرط النشاط.. أنواع أمراض الغدة الدرقية

زاد في السنوات الماضية تشخيص حالات الغدة الدرقية، ولكن هل تعلم أن فرط النشاط ليس المرض الوحيد الذي يصيبها؟.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية ما يلي:

مرض هاشيموتو: وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية تستمر مدى الحياة (مزمنة) ويمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية وهو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية في البلدان التي يتوفر فيها على نطاق واسع ملح اليود والأطعمة الأخرى الغنية باليود.



نقص اليود: تحتاج الغدة الدرقية إلى اليود لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، لذا فإن نقص هذا المعدن في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية وهو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية في البلدان التي لا يتوفر فيها الملح المعالج باليود على نطاق واسع وغالبًا ما يسبب تضخم الغدة الدرقية .



قصور الغدة الدرقية الخلقي: في بعض الأحيان يولد الأطفال بالغدة الدرقية غير النشطة أو غير المكتملة النمو.

وتعني كلمة "خلقي" “موجودة منذ الولادة”، ويعاني حوالي 1 من كل 2000 إلى 4000 طفل من قصور الغدة الدرقية الخلقي وتشمل الحالات التي يمكن أن تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

مرض جريفز: هو حالة من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية وهو السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية.

عقيدات الغدة الدرقية: وهي عبارة عن كتل غير طبيعية في الغدة الدرقية وإذا كانت هذه العقيدات مفرطة النشاط، فقد تؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.



فرط اليود: عندما يكون هناك الكثير من اليود في جسمك، فإن الغدة الدرقية تنتج هرمونات الغدة الدرقية أكثر مما تحتاج إليه وقد تصاب بفرط اليود عن طريق تناول بعض الأدوية، مثل الأميودارون (دواء للقلب).

تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية في أوقات مختلفة ما يلي:

التهاب الغدة الدرقية: هو التهاب (تورم) الغدة الدرقية وعادة ما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مؤقتًا في البداية ثم قصور الغدة الدرقية المؤقت أو المزمن.



التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة

هذه حالة نادرة نسبيًا تصيب بعض الآباء والأمهات بعد الحمل.

وتشير التقديرات إلى أن 5% من الأشخاص قد يعانون من هذه الحالة في العام الذي يلي الولادة وعادة ما تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أولاً، ثم قصور الغدة الدرقية وعادة ما تكون الحالة مؤقتة.