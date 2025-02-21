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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| تفجيرات تستهدف تل أبيب.. جيش الاحتلال يغلق مداخل الضفة.. ونتنياهو يوجه بشن عملية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد انفجار الحافلات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عملياته في الضفة الغربية

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بـ"تكثيف عملياته" في الضفة الغربية بعد انفجارات الحافلات في تل أبيب، بحسب "فرانس برس".

بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس قد يساعد في رفع العقوبات

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن أمس الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.

جيش الاحتلال يغلق مداخل الضفة الغربية ونتنياهو يوجه بشن عملية مكثفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس، إعلاق مداخل للضفة الغربية المحتلة، بعد حادث العبوات الناسفة التي انفجرت داخل حافلات فارغة في تل أبيب.

أمريكا تلمح لتخفيف العقوبات عن روسيا بشرط

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن روسيا قد تُمنح تخفيفا من العقوبات الأمريكية بناء على استعدادها للتفاوض على إنهاء حربها في أوكرانيا.

قصف إسرائيلي يستهدف معابر بين سوريا ولبنان.. فيديو

قصفت إسرائيل، فجر الجمعة، معابر بين سوريا ولبنان، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

رسالة بالعربية على قنابل حافلات تل أبيب وكشف موعد التفجير

كشف مصدر أمني لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في عدد من الحافلات بجنوبي تل أبيب كان موعدها مقررا صباح غد الجمعة.

جيش الاحتلال: تأكدنا من هوية جثامين من أصل ثلاثة تعود لعائلة بيباس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن جثة رهينة تسلمها من حماس الخميس يفترض أنها لشيري بيباس "لا تعود لها".

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق سراح الأسرى السبت وفقا للمخطط له

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية إطلاق سراح الأسرى المقررة السبت كما هو مخطط لها.

وحدات إسرائيلية وإغلاق مداخل.. نتنياهو يحاصر الضفة الغربية بأوامر جديدة

تواجه الضفة الغربية أزمة جديدة وتصعيدات خطيرة، غير مسبوقة، تحت ذريعة حادث "تفجيرات الحافلات" في تل أبيب، لتضاف إلى سجل عملية "السور الحديدي" التي دخلت شهرها الثاني مخلفة عشرات الشهداء والإصابات.

ضمن خطة ترامب.. تسريح 6 آلاف موظف من مصلحة الضرائب الأمريكية

أعلنت كريستي أرمسترونج مديرة إدارة جلب المواهب في مصلحة الضرائب الأمريكية، الخميس، فصل نحو 6 آلاف موظف، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع.

500 مليار دولار.. أمريكا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إنه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يخفف انتقاداته للولايات المتحدة، ويلقي نظرة فاحصة على صفقة تسليم "نصف ثروة بلاده المعدنية لواشنطن".

بعد إعلان إسرائيل.. أول تعليق أمريكي على "الجثة المجهولة"

أصدر مسؤول أمريكي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.

الدولار يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي

سجل الين الياباني أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، على خلفية قفزة سجلها التضخم باليابان، في حين يتجه الدولار لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بعدما أصبح المتعاملون يعتقدون بشكل متزايد أن الحديث الصاخب عن الرسوم الجمركية في مستهل الولاية الثانية لدونالد ترامب لم يكن في الغالب إلا محض تهديدات.

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