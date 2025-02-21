أخبار العالم| تفجيرات تستهدف تل أبيب.. جيش الاحتلال يغلق مداخل الضفة.. ونتنياهو يوجه بشن عملية مكثفة

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بـ"تكثيف عملياته" في الضفة الغربية بعد انفجارات الحافلات في تل أبيب، بحسب "فرانس برس".

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن أمس الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس، إعلاق مداخل للضفة الغربية المحتلة، بعد حادث العبوات الناسفة التي انفجرت داخل حافلات فارغة في تل أبيب.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن روسيا قد تُمنح تخفيفا من العقوبات الأمريكية بناء على استعدادها للتفاوض على إنهاء حربها في أوكرانيا.

قصفت إسرائيل، فجر الجمعة، معابر بين سوريا ولبنان، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كشف مصدر أمني لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في عدد من الحافلات بجنوبي تل أبيب كان موعدها مقررا صباح غد الجمعة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن جثة رهينة تسلمها من حماس الخميس يفترض أنها لشيري بيباس "لا تعود لها".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية إطلاق سراح الأسرى المقررة السبت كما هو مخطط لها.

تواجه الضفة الغربية أزمة جديدة وتصعيدات خطيرة، غير مسبوقة، تحت ذريعة حادث "تفجيرات الحافلات" في تل أبيب، لتضاف إلى سجل عملية "السور الحديدي" التي دخلت شهرها الثاني مخلفة عشرات الشهداء والإصابات.

أعلنت كريستي أرمسترونج مديرة إدارة جلب المواهب في مصلحة الضرائب الأمريكية، الخميس، فصل نحو 6 آلاف موظف، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع.

500 مليار دولار.. أمريكا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إنه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يخفف انتقاداته للولايات المتحدة، ويلقي نظرة فاحصة على صفقة تسليم "نصف ثروة بلاده المعدنية لواشنطن".

أصدر مسؤول أمريكي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.

سجل الين الياباني أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، على خلفية قفزة سجلها التضخم باليابان، في حين يتجه الدولار لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بعدما أصبح المتعاملون يعتقدون بشكل متزايد أن الحديث الصاخب عن الرسوم الجمركية في مستهل الولاية الثانية لدونالد ترامب لم يكن في الغالب إلا محض تهديدات.