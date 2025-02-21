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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولار يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

سجل الين الياباني أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، على خلفية قفزة سجلها التضخم باليابان، في حين يتجه الدولار لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بعدما أصبح المتعاملون يعتقدون بشكل متزايد أن الحديث الصاخب عن الرسوم الجمركية في مستهل الولاية الثانية لدونالد ترامب لم يكن في الغالب إلا محض تهديدات.

واخترق الين مستوى المقاومة عند 150 مقابل الدولار الليلة الماضية وواصل الارتفاع إلى 149.285 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية بآسيا بعد أن شهد التضخم الأساسي أسرع وتيرة نمو في 19 شهرا في يناير.

وزاد اليورو بنسبة 0.8 بالمئة خلال الليل واستقر في آسيا عند 1.0498 دولار وسط ترقب المتداولين للانتخابات المقررة في ألمانيا مطلع الأسبوع. وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز ائتلاف محافظ.

وتكبد الدولار خسائر واسعة وسط إحجام المستثمرين الذين كانوا قد بنوا مراكز طويلة كبيرة تحسبا لحرب تجارية، وذلك في ظل مراوغة ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وفرض ترامب تعرفات جمركية إضافية بعشرة في المئة على البضائع الصينية وأعلن عن خطط لإعادة فرض رسوم على الصلب والألمنيوم، لكنه علق فرض رسوم كان يهدد بفرضها على كندا والمكسيك. كما لم تخرج العديد من الرسوم الأخرى حتى الآن عن نطاق التهديدات.

وصعد الين 3.6 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية فبراير وحتى الآن، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اليابان بحلول سبتمبر.

وساهمت تصريحات لترامب حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للتجارة.

ولامس مؤشر الدولار أمس الخميس أدنى مستوى له في عام 2025 عند 106.29. ووصل في أحدث التداولات إلى 106.45، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ووصل الدولار النيوزيلندي لمستوى 0.5772 دولار صباح اليوم الجمعة، بينما اخترق الدولار الأسترالي مستوى 64 سنتا للمرة الأولى هذا العام ولامس مستوى 0.6404 دولار.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر  عند 1.2674 دولار.

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