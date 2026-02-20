قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
محافظات

رفع 1060 طن مخلفات من أنفاق العشاروة بالعمرانية والريس ببولاق الدكرور

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من المواقع الحيوية وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع 1060 طنًا من المخلفات والتراكمات حيث تم رفع نحو 860 طنًا من نفق العشاروة بحي العمرانية إلى جانب 200 طن من نفق الريس بحي بولاق الدكرور، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمناطق المستهدفة . 

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والأنفاق والمحاور الرئيسية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة الأحياء والمراكز.
ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيسي حي العمرانية وبولاق الدكرور بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري.

رفع مخلفات محافظة الجيزة محافظ الجيزة اخبار الجيزة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

