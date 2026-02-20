رفع 1060 طن مخلفات من أنفاق العشاروة بالعمرانية والريس ببولاق الدكرور

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من المواقع الحيوية وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع 1060 طنًا من المخلفات والتراكمات حيث تم رفع نحو 860 طنًا من نفق العشاروة بحي العمرانية إلى جانب 200 طن من نفق الريس بحي بولاق الدكرور، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمناطق المستهدفة .

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والأنفاق والمحاور الرئيسية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة الأحياء والمراكز.

ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيسي حي العمرانية وبولاق الدكرور بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري.