تنظيم اللقاء المجمع لأبناء المحافظات الحدودية بأسوان ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

نظمت الإدارة العامة للشباب والرياضة بأسوان للعام الرابع على التوالي اللقاء المجمع للمحافظات الحدودية بالمدينة الشبابية وذلك ضمن فعاليات الموسم الحادى عشر للبرنامج الرئاسى " أهل مصر ".

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وتم تنظيم حفل إستقبال لأبنائنا من شباب المحافظات الحدودية حضرها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وشمل برنامج الحفل تقديم فقرات فنية وإستعراضية من المواهب الشابة.

مع تكريم المشاركين فى البرنامج ، وبالتوازى مع ذلك أعدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم برنامجاً سياحياً وتثقيفياً للشباب شمل زيارة العديد من المزارات السياحية والمشروعات القومية مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، والسد العالى والحديقة النباتية ، فضلاً عن مصنع للجرانيت ، ومحمية سالوجا وغزال ، ومكتبة مصر العامة .

فيما قامت الوحدة المحلية بأسوان بغلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على هيبة الدولة ومقدارتها وحقوقها من خلال تنظيم الحملات المتتالية للتصدى للمخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم تنفيذ ذلك فى حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس المدينة ، ونائب رئيس حى جنوب ، ورئيس قسم التراخيص ، وشرطة المرافق ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات ، وجارى إستكمال الحملات بشكل مستمر .

وكان قد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الإحتفال بمرور 125 عاماً على إنشاء مستشفى الجرمانية ، وذلك بحضور الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والتنفيذية والمجتمعية.