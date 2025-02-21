قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحصد الـ8 المراكز الأولى في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس
أمطار قادمة.. سحب متوسطة محملة بالرياح تغطي هذه المناطق| تفاصيل
طفل الف مسكن .. كيفية الإبلاغ عن مخطـ.ـوف بالتليفون
جريمة على كورنيش إمبابة.. من قتـ. ـل رضوان برصاصة في الرأس؟
مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور
إعلام الاسري الفلسطينين : الإفراج عن 602 من سجون الإحتلال غدا
أهم حاجة تحكيم عادل.. خالد الغندور يشارك توقعاته للقاء القمة
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
خطيب المسجد النبوي: هذه طريقة تهيئة القلب لاستقبال شهر رمضان
زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي
الصحة: فحص 7 ملايين و523 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج السمع لدى الرضع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظيم اللقاء المجمع لأبناء المحافظات الحدودية بأسوان ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

نظمت الإدارة العامة للشباب والرياضة بأسوان للعام الرابع على التوالي اللقاء المجمع للمحافظات الحدودية بالمدينة الشبابية وذلك ضمن فعاليات الموسم الحادى عشر للبرنامج الرئاسى " أهل مصر ". 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وتم تنظيم حفل إستقبال لأبنائنا من شباب المحافظات الحدودية حضرها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وشمل برنامج الحفل تقديم فقرات فنية وإستعراضية من المواهب الشابة.

مع تكريم المشاركين فى البرنامج ، وبالتوازى مع ذلك أعدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم برنامجاً سياحياً وتثقيفياً للشباب شمل زيارة العديد من المزارات السياحية والمشروعات القومية مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، والسد العالى والحديقة النباتية ، فضلاً عن مصنع للجرانيت ، ومحمية سالوجا وغزال ، ومكتبة مصر العامة .

فيما قامت الوحدة المحلية بأسوان بغلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على هيبة الدولة ومقدارتها وحقوقها من خلال تنظيم الحملات المتتالية للتصدى للمخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

وتم تنفيذ ذلك فى حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس المدينة ، ونائب رئيس حى جنوب ، ورئيس قسم التراخيص ، وشرطة المرافق ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات ، وجارى إستكمال الحملات بشكل مستمر .

وكان قد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الإحتفال بمرور 125 عاماً على إنشاء مستشفى الجرمانية ، وذلك بحضور الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والتنفيذية والمجتمعية. 

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الطقس في مصر

الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم والأرصاد تحذر من حالة الطقس| تفاصيل

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

ترشيحاتنا

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد

خطيب المسجد الحرام: العافية في الدين بالثبات على الحق والبعد عن الباطل

رئيس مجلس الشورى الإندونيسي يشيد بجهود الأزهر الشريف في تعزيز قيم الوسطية

رئيس مجلس الشورى الإندونيسي يشيد بجهود الأزهر في تعزيز قيم الوسطية

العمل التطوعي

خطيب الأوقاف: العمل التطوعي يقوي التماسك والترابط بين أفراد المجتمع.. فيديو

بالصور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور مع العاهل الأردني

الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد