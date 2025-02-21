ظهرت بفستان أبيض .. الجمهور يبحث عن ريهام حجاج

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد ان شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت ريهام، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستانا أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكمال لا يمكن تحقيقه ولكن إذا طاردنا الكمال يمكننا أن نحقق التميز".



وتفاعل مع تدوينتها زوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة، وعلق: "قمر الدنيا دي كلها". فيما علقت الفنانة عبير صبري: "حلاوته القمر وجماله". وكتبت الفنانة سوسن بدر: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

وتخوض ريهام حجاج موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا".

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.