قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة هلال : ألفت جزء من أغنية محمد نبينا داخل الروضة الشريفة
للأجانب أبناء الأم المصرية..طريقة اكتساب الجنسية والأوراق المطلوبة 2025
السيطرة على حريق بمخزن شركة خاصة في جرجا بدون إصابات
شفيق التلولي: الموقف المصري أجبر ترامب على التراجع عن تصريحاته تجاه فلسطين
رجعتيلي شغفي .. ريم البارودي توجه رسالة لـ ميرفت أمين
كولر يشعر بالفخر بسبب تعليق مصري ..ويكشف سبب استمراره مع الأهلي
اعتقال مشتبه به في حادث طعن عند نصب الهولوكوست في برلين
توقعات بوجود استقرار نسبي في أسعار الدواجن خلال رمضان
تطوير المدينة ..محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات الاحتفال بذكري عودة طابا
أعواد القصب.. بتر ساق طالب إثر سقوطه أسفل قطار الديكوفيل في جرجا
تسريب جديد حول هاتف آيفون القابل للطي.. شاشة بلا تجعد وتصميم فريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقعات بوجود استقرار نسبي في أسعار الدواجن خلال رمضان

الدواجن
الدواجن
يوسف أيمن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الصناعات الغذائية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا خلال شهر رمضان، نتيجة للجهود الحكومية المبذولة لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق.

ارتفاع الطلب قد يؤثر على الأسعار

وأوضح السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن أي زيادة في الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة إذا لم يتم تعزيز المعروض من الكتاكيت والدواجن في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

دور التعاون بين الحكومة والمربين والتجار في استقرار الأسعار

أكد السيد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمربين والتجار، لضمان استقرار أسعار الدواجن وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب مثل شهر رمضان.

التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر

كما أشار إلى أن قطاع الدواجن في مصر يواجه العديد من التحديات، مثل التقلبات في أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يستدعي تدخلات سريعة من الحكومة لدعم المربين وضمان استقرار الأسعار في السوق.

رمضان أسعار الدواجن الأسعار الصناعات الغذائية عبد العزيز السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

آية عادل وزوجها

مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة بشأن وفاة آية عادل ومصير الطفلين

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

كابل بـ15 جنيها يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

كابل بـ15 جنيهًا يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس: معرض أهلًا رمضان يوفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية

جانب من الفاعليات

كلية الحقوق تنظم ندوة علمية حول العدالة الجنائية التفاوضية

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

التفاصيل الكاملة لجولة "اقتصادية حقوق الإنسان" بالبحر الأحمر

بالصور

أضرار كارثية.. احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول

احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية
احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية
احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية

هل يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة

الكشري
الكشري
الكشري

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025

نشرة المرأة والمنوعات| علماء صينيون يكتشفون فيروس جديداً بالخفافيش.. فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد