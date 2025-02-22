توقعات بوجود استقرار نسبي في أسعار الدواجن خلال رمضان

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الصناعات الغذائية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا خلال شهر رمضان، نتيجة للجهود الحكومية المبذولة لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق.

ارتفاع الطلب قد يؤثر على الأسعار

وأوضح السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن أي زيادة في الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة إذا لم يتم تعزيز المعروض من الكتاكيت والدواجن في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

دور التعاون بين الحكومة والمربين والتجار في استقرار الأسعار

أكد السيد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمربين والتجار، لضمان استقرار أسعار الدواجن وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب مثل شهر رمضان.

التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر

كما أشار إلى أن قطاع الدواجن في مصر يواجه العديد من التحديات، مثل التقلبات في أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يستدعي تدخلات سريعة من الحكومة لدعم المربين وضمان استقرار الأسعار في السوق.