زيزو لا يتسحق ومستواه مش كويس .. رسائل نارية من إبراهيم سعيد

وجه إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، لـ ناصر ماهر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تصريحات جديدة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة النهار: "ناصر ماهر أنت لاعب كويس، ولازم تركز وتفصل، أفصل وإنزل الملعب وموضوع الراتب هيجي واحدة واحدة".



وأضاف: "لما تركز وتقدم مستوى عالي، هتقدر تطلب المبلغ والراتب اللي أنت عايزه من إدارة الزمالك".

وأتم: "أنت تستحق أي راتب تطلبه، لكن زيزو لا يتسحق، لأنه مش مركز ومستواه مش كويس الفترة الأخيرة، أنت أحسن من زيزو".

هذا ويغيب ناصر ماهر عن مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز المصري،بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة الإسماعيلي.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري



استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.



• حراسة المرمى: محمد عواد.

• خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، ومحمود الونش أو صلاح مصدق، وعمر جابر.

• خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، مع احتمالية الاستعانة بأحمد الجفالي كورقة رابحة خلال اللقاء.

• خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يسعى الأهلي لاستعادة القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.