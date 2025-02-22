منحاز أو بطبل.. الغندور يرد على اتهامه بنشر التعصب

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، رسالة لمنتقديه واتهامه بنشر الفتنة والتعصب قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغندور في بث مباشر عبر فيسبوك: “أنت كمشجع أهلاوي أو زملكاوي طالب مني إيه، كأهلاوي شايفني منحاز لنادي الزمالك، والزملكاوي شايفني بطبل”.

وتابع: “انتقدني البعض وقت عملي في قناة الزمالك بسبب عدم انتقادي لمرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، طب هل قناة الأهلي بتنتقد رئيس النادي محمود الخطيب”.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي والزمالك، للحكم النرويجي، إسبين إسكوس، ويعاونه جان إيريك إنجان كمساعد أول، وإسحاق باشيفكين كمساعد ثاني، فيما يكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، بينما يكون توم هارالد هاجن حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده كريستوفر هاجينس.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة قمة الأهلي والزمالك

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي في بث مباشر عبر شاشة قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025.

كما تنقل قناة Time Sports المواجهة عبر البث الأرضي، فيما تبث قناة الأهلي استديو تحليليا قبل وبعد المباراة.