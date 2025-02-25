ببطارية جبارة ومعالج قوي.. تعرف على أفضل هاتف للألعاب في 2025

أطلقت شركة Realme هاتف Neo 7 SE، وهو أول هاتف ذكي يعمل بشريحة Dimensity 8400-Max. صُمم هذا الهاتف للألعاب، ويتميز ببطارية Titan بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، ونظام تبريد متقدم، وتحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما يتميز الجهاز بمتانة عالية المستوى، مما يضع معيارًا جديدًا في نطاق سعره. دعونا نتعمق في مواصفاته وأسعاره.



مواصفات Realme Neo 7 SE



يتميز هاتف Realme Neo 7 SE بشاشة ألعاب مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K مع 450 بكسل لكل بوصة، وسطوع ذروة 6000 شمعة، وحواف فائقة النحافة 1.49 مم لنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 93.9%. وهو يدعم معدل تحديث LTPO 120 هرتز، وعينات لمس 360 هرتز، واستجابة لمس فورية 2600 هرتز. توفر الشاشة 10.7 مليار لون، ومجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ونسبة تباين 5,000,000:1، مع ضبط سطوع تلقائي بمقدار 10,000 مستوى. لحماية العين، تتضمن تعتيمًا كامل السطوع على مستوى الأجهزة، وشهادة TÜV Rheinland Smart Eye Protection Certification 3.0، وPWM عالي التردد، وتحسينات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.



يأتي الجهاز مع شريحة MediaTek Dimensity 8400-Max، التي تم تصنيعها بتقنية 4 نانومتر. ويتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة قصوى تبلغ 3.25 جيجاهرتز ووحدة معالجة رسومية Mali-G720 تعمل بسرعة 1.3 جيجاهرتز. ويدعم ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، مع 12 جيجابايت إضافية من توسعة الذاكرة الديناميكية، ويوفر ما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 4.0.

كما يتميز الجهاز بنظام تبريد كبير بغرفة بخار تبلغ مساحتها 7700 مم² للحفاظ على الأداء الأقصى. ويأتي مع محرك GT Performance Engine الذي يعمل على تحسين معدلات الإطارات وتمكين الاستيفاء الأصلي بدون تأخير، ويدعم ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية في الألعاب المفتوحة.

ريلمي نيو 7 اس اي



يعمل Neo 7 SE على واجهة Realme UI 6.0 المستندة إلى Android 15، مما يوفر تحسينات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Portal 2.0 وFluid Cloud. يتم تحسين تجربة الألعاب باستخدام DeepSeek AI Assistant، الذي يقدم تنشيط المهارات بنقرة واحدة "Ultra Combo" والتحسين التلقائي لألعاب تقمص الأدوار في العالم المفتوح.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز Neo 7 SE بمستشعر أساسي Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS). يتميز المستشعر بحجم 1/1.953 بوصة وفتحة عدسة f/1.8، مما يوفر لقطات عالية الجودة مع أداء محسّن في الإضاءة المنخفضة. وهو يدعم تسجيل فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وتسجيل الحركة البطيئة بمعدل 240 إطارًا في الثانية بدقة 720 بكسل. يرافق المستشعر الرئيسي عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 112 درجة. في المقدمة، يعزز مستشعر Sony بدقة 16 ميجابكسل قدرات الصور الشخصية مع ميزات التصوير الفوتوغرافي الليلي والبورتريه المدعومة بالذكاء الاصطناعي.