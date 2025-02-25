خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من خطورة التطبيقات المشبوهة

حذر المهندس أيسم صلاح، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خطورة الانسياق وراء الإغراءات الوهمية للربح السريع عبر الإنترنت، مؤكدًا أن المكاسب المالية السهلة دون مجهود غالبًا ما تكون فخًا لعمليات النصب الإلكتروني.

وخلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" على قناة MBC مصر 2، أوضح صلاح أن فكرة الحصول على أموال مقابل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات والتعليقات، غير منطقية، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يُستخدم لاستدراج الضحايا إلى عمليات احتيالية.

كما شدد على أهمية حماية البيانات الشخصية والمصرفية، محذرًا من إدخال معلومات الحساب البنكي على مواقع مجهولة الهوية.

ونصح المستخدمين بالاعتماد على تطبيقات الهواتف الذكية عند التسوق الإلكتروني، باعتبارها أكثر أمانًا من المتصفحات العادية.

وفي ظل تزايد حيل الاحتيال الإلكتروني، دعا خبير التكنولوجيا إلى التوعية بمخاطر هذه الأساليب، وتجنب الوقوع في فخ العروض المغرية غير الموثوقة، التي تستهدف استغلال الطامعين في الربح السريع.