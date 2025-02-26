المنيا.. الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال رمضان بجميع القطاعات

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال انعقاد مجلس تنفيذي المحافظة اليوم الأربعاء ، تم استعرض جهود المديريات الخدمية لاستقبال شهر رمضان المعظم وفى مقدمتها مديرية التموين ، حيث أكد وكيل الوزارة على توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية ، بالإضافة إلى توافر معارض "أهلا رمضان " بجميع مراكز المحافظة وتعزيزها بشكل دائم بالسلع الأساسية، لافتاً إلى أن المحافظة لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة يغطي كل مراكز وقرى المحافظة بشكل يومي وطوال شهر رمضان المعظم من انتاج مزارع شوشة بسعر 150 جنيهاً، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي قطاعي الصحة والطب البيطري، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة، والتأكد من جاهزية المجازر وذلك بجانب دورهما في حملات الرقابة على المنشآت الغذائية.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى ، تمت الموافقة على طلب أهالى قرية ريدة بمركز المنيا بإقامة مدرسة ثانوى عام، وتمت الموافقة على إنشاء وحدة بيطرية بقرية بنى روح بمركز ملوى، كما تم الموافقة على قطع أراضى لأغراض النفع العام ( إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية البربا بمركز أبوقرقاص - وإقامة نقطة إسعاف بناحية قرية أولاد مرجان بمركز ديرمواس - إقامة محطة صرف صحى بقرى زعبرة مركز ديرمواس وشم البصل بمركز مغاغة وبنى حسن الشروق مركز أبوقرقاص- وإنشاء مكتب بريد بناحية الحاج قنديل التابعة لقرية بنى عمران مركز ديرمواس- إقامة مسجد بقرية المسيد مركز العدوة )، وتم مناقشة عدد من الطلبات العامة داخل الاجتماع .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد أحمد أبوزيد مساعد المستشار العسكرى، وممثل عن مديرية الأمن المنيا، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة و ممثلى الشركات والهيئات.

