رشا عبدالعال : القاعدة الضريبية فى مصر بها 55% اقتصاد موازٍ

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إن رصد المخاطر يسّر دائرة التعامل الضريبى مع الممولين.

وأضافت رشا عبدالعال خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سي"، أن توافر المعلومات الكاملة عن الممولين واعتماد الفواتير الإلكترونية أمرو تحقق العادلة والدقة.

المأمور الضريبى

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه قديما كان يتم تقديم حوافز للمأمور الضريبى وقف إقرار الضرائب، ولكن تم تغيير هذا الأمر وبات العكس أى الحوافز تقدم على رد الضرائب للممولين .

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية، لافتة إلى أن القاعدة الضريبية فى مصر بها أكثر من 55% اقتصاد موازى.