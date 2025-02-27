بأي حق.. مصطفى بكري يستنكر قرار إغلاق قناة الأسرة والطفل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “قناة الاسرة والطفل”، لديها إرث كبير للطفل والأسرة، مشيرا إلى أن تلك القناة كانت تقدم برامج ذات طابع ثقافي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العمال بقناة الأسرة والطفل يناشدون رئيس الهيئة الوطنية للأعلام الدكتور أحمد المسلماني، لطرح رؤيتهم، ومعرفة الأسباب التي أدت لإغلاق القناة ودمجها مع قناة “نايل لايف”.

واستنكر مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، قرار إغلاق القناة معلقا “لما يكون هناك قناة محترمة تعمل على التنشئة السليمة للطفل وتعكس القيم الأصيلة للأسرة المصرية يتم إغلاقها ويتم ضمها لنيل لايف.. من أي حق يتم إغلاق القناة”؟.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن "قناة الأسرة والطفل تتحدث عن الطفل المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة عودة القيم للأسرة المصرية، فأنا أتمنى لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام التدخل لحل المشكل للعمل على حماية الأسرة والطفل.



