لقاء مهم بين وزير الداخلية السعودي ورئيس جهاز الاستخبارات السورية

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير داخلية المملكة استقبل في مكتبه بديوان الوزارة، رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية موفق دوخي معاون، يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية خالد عيد.



‏وبحسب المصدر ذاته ، فقد جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.



حضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.



ويُشار الي ان رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية قد زارا في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.



واطلعوا خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام ، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمعوا إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.