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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. ضبط 1402 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن .

أكد محافظ الدقهلية، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 وأوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، قيام حملة بالمرور والتفتيش على مراكز، نبروه، المنزلة، دكرنس، منية النصر، السنبلاوين، وأسفرت عن تحرير 11 محضر ذبح خارج السلخانة، باجمالي وزن 194كيلو، وعمل محضر لحوم غير صالحة باجمالي وزن 108كيلو، وتحرير محضرين عينات أسماك مملحة ودجاج وأجزاء دجاج باجمالي وزن 1100كيلو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد أن الحملات مستمره للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

وجاءت الحملة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، والدكتورة حنان عبد المنعم، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة رانيا أسامة، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين.

الدقهلية محافظ حملات تمونية الرقابه

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