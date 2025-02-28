قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال فبراير الجاري
غرامة مليون جنيه عقوبة استخدام الألفاظ البذيئة في دراما رمضان 2025
حماس تعلن استعدادها للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة
أطعمة يجب تجنبها في السحور للحفاظ على صحتك خلال رمضان.. فيديو
في مصر أحلى.. قائمة بـ أغاني رمضان 2025
الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف مواصلة الزحف نحو اللقب بإسقاط شتوتجارت
الفرق 52 دقيقة.. أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان 2025
إحباط أكبر عملية تهريب ذهب وإجراء عاجل من وزير المالية السوداني
ننشر اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة
دراما رمضان 2025.. إطلالات مختلفة لمجموعة من الفنانين بأكثر من وجه
مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
الصين تتهم وزير الخارجية الأمريكي بانتهاج عقلية الحرب الباردة ضد بكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في مصر أحلى.. قائمة بـ أغاني رمضان 2025

أغاني رمضان
أغاني رمضان

قبل ساعات قليلة من بداية شهر رمضان الكريم، يبحث العديد عن الأغاني المميزة التي ارتبطت بشهر رمضان، سواء القديمة منها أو الحديثة، حيث تعد أغنية "رمضان في مصر حاجة تانية" للفنان حسين الجسمي واحدة من أكثر الأغاني التي لاقت شعبية خلال السنوات الماضية.

قائمة أغاني رمضان 

ويبدأ الكثيرون بالبحث عن الأغاني الرمضانية المتنوعة  مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025، بين الأغاني القديمة لرمضان والأغاني الجديدة لرمضان.

تبقى قائمة الأغاني القديمة لشهر رمضان لها مكانة خاصة عند المواطنين خاصة أنها تربي عليه العديد من الأجيال.

- أغنية يا شهر الصيام

- أغنية مرحب شهر الصوم غناء عبدالعزيز محمود، تأليف محمد علي أحمد.

- أغنية رمضان جانا غناء محمد عبدالمطلب، تأليف حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف

- أغنية وحوي يا وحوي  غناء أحمد عبدالقادر، تأليف محمد حلمي المانسترلي، ألحان أحمد شريف.

- أغنية والله بعودة يا رمضان غناء محمد قنديل، تأليف عبدالوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.

- اغنية أهو جه يا ولاد غناء الثلاثي المرح، تأليف نبيلة قنديل، ألحان علي إسماعيل.

- أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد

قائمة أغاني رمضان الجديدة 

- أغنية رمضان كريم للفنان حكيم وهي من تأليف إسلام خليل، وألحان هاني فاروق.

- أغنية رمضان في مصر حاجة تانية للفنان حسين الجسمي

- أغنية سر السعادة

- أغنية مرحب يا هلال للفنان حمود الخضر

- أغنية رمضان جنة للكينج محمد منير

- أغنية علقوا الزينة

- أغنية رمضان رمضان للفنان طارق الشيخ

- أغنية رمضان للفنان ماهر زين

كما يستعد عدد من المطربين لطرح أغنيات جديدة بالتزامن مع الاحتفال بشهر رمضان، حيث انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رمضان بيهل علينا"، كما يطرح المطرب وائل الفشنى فى شهر رمضان المُقبل 30 دعاء مُصورا على مدار أيام الشهر الكريم بمعدل دعاء كل يوم، والأدعية الثلاثون يقوم الفشنى بتسجيلها حاليا، وهى من تأليف أحمد عبد النبى وأحمد تبارك وألحان غريب ومحمد هلال وشعيبى وتوزيع تيامو وحسام سعيد وزيزو فاروق ومحمود يحيى، مكس وماستر محمود علاء.

أغاني رمضان قائمة أغاني رمضان قائمة أغاني رمضان الجديدة أغاني رمضان الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-2-2025

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى أثينا غدا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-2-2025

دعاء آخر جمعة في شعبان

دعاء آخر جمعة في شعبان .. يفتح الأبواب المغلقة

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

الزمالك

أحمد بلال: حزين على حال الزمالك.. صرفوا 400 مليون على الصفقات

ترشيحاتنا

التيراميسو

طريقة عمل التيراميسو بمذاق لا يقاوم

التمر

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر على معدة فارغة؟

الجاتوه

طريقة عمل الجاتوه بالشوكولاتة زى الجاهز

بالصور

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

فابريكا بالكامل وعداد 18 ألف كيلو.. شيري أريزو 5 بسعر لقطة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

بفستان مجسم| أسما إبراهيم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

رمضان 2025.. ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل الكابتن| خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد