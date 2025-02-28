في مصر أحلى.. قائمة بـ أغاني رمضان 2025

قبل ساعات قليلة من بداية شهر رمضان الكريم، يبحث العديد عن الأغاني المميزة التي ارتبطت بشهر رمضان، سواء القديمة منها أو الحديثة، حيث تعد أغنية "رمضان في مصر حاجة تانية" للفنان حسين الجسمي واحدة من أكثر الأغاني التي لاقت شعبية خلال السنوات الماضية.

قائمة أغاني رمضان

ويبدأ الكثيرون بالبحث عن الأغاني الرمضانية المتنوعة مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025، بين الأغاني القديمة لرمضان والأغاني الجديدة لرمضان.

تبقى قائمة الأغاني القديمة لشهر رمضان لها مكانة خاصة عند المواطنين خاصة أنها تربي عليه العديد من الأجيال.

- أغنية يا شهر الصيام

- أغنية مرحب شهر الصوم غناء عبدالعزيز محمود، تأليف محمد علي أحمد.

- أغنية رمضان جانا غناء محمد عبدالمطلب، تأليف حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف

- أغنية وحوي يا وحوي غناء أحمد عبدالقادر، تأليف محمد حلمي المانسترلي، ألحان أحمد شريف.

- أغنية والله بعودة يا رمضان غناء محمد قنديل، تأليف عبدالوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.

- اغنية أهو جه يا ولاد غناء الثلاثي المرح، تأليف نبيلة قنديل، ألحان علي إسماعيل.

- أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد

قائمة أغاني رمضان الجديدة

- أغنية رمضان كريم للفنان حكيم وهي من تأليف إسلام خليل، وألحان هاني فاروق.

- أغنية رمضان في مصر حاجة تانية للفنان حسين الجسمي

- أغنية سر السعادة

- أغنية مرحب يا هلال للفنان حمود الخضر

- أغنية رمضان جنة للكينج محمد منير

- أغنية علقوا الزينة

- أغنية رمضان رمضان للفنان طارق الشيخ

- أغنية رمضان للفنان ماهر زين

كما يستعد عدد من المطربين لطرح أغنيات جديدة بالتزامن مع الاحتفال بشهر رمضان، حيث انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رمضان بيهل علينا"، كما يطرح المطرب وائل الفشنى فى شهر رمضان المُقبل 30 دعاء مُصورا على مدار أيام الشهر الكريم بمعدل دعاء كل يوم، والأدعية الثلاثون يقوم الفشنى بتسجيلها حاليا، وهى من تأليف أحمد عبد النبى وأحمد تبارك وألحان غريب ومحمد هلال وشعيبى وتوزيع تيامو وحسام سعيد وزيزو فاروق ومحمود يحيى، مكس وماستر محمود علاء.