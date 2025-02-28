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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى رمضان؟.. الإفتاء تحدد موعد أول صلاة تراويح فانتبه

متى رمضان
متى رمضان
أمل فوزي

يبحث الكثيرون الآن عن متى رمضان 2025 م؟، وقد أوشك شهر شعبان الفضيل على الرحيل ولم يتبق منه سوى أقل القليل ، وحيث إن رمضان شهر كريم بنفحاته ورحماته وفضائله العظيمة وخيراته الجزيلة ، لذا يترقبه المسلمون وينتظرونه على أحر من الجمر، ولعل هذا ما يطرح سؤال متى رمضان 2025 ؟ باعتباره من أهم التواريخ لأن موعد رمضان 2025 هو موعد الفرج والسعادة ، فهذا الشهر الفضيل لا يمكن لعاقل أن يفوت فيه دقيقة ، لما فيه النورانيات والنفحات والكرم، الذي يفيض فيملأ الشوارع ، لذا فإن السؤال عن متى رمضان 2025 م ؟ يعد من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن رمضان 2025 يعد من أهم التواريخ التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمين جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون لـ شهر رمضان الفضيل.

متى رمضان

تحدد دار الإفتاء المصرية، متى رمضان 2025 ؟ ، بعد دقائق أي بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان 1446 هـ، و 28 فبراير 2025 م، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريا، وفي حال عدم ثبوت الرؤية يكون يوم السبت الموافق 1 مارس هو المتمم لشهر شعبان الهجري ومن ثم فإن أول أيام رمضان 2025 يوم الأحد الموافق  2 من مارس الميلادي، أما إذا في حال ثبوت الهلال فإن شهر شعبان يكون 29 يومًا فقط، وعليه يهل علينا رمضان 2025 بأول أيامه يوم السبت الموافق 1 من مارس 2025 م، وتتم رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية.

وجدير بالذكر أن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى يبدأ رمضان 2025 بدقة ، وتحسم هل رمضان 2025 يوم السبت  أم الأحد  وذلك في ليلة تحري هلال رمضان اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 م ، أي أنه بعد أقل من ساعة .

ووفقا للتقويم الهجري والحسابات المبدئية، كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم السبت 1 مارس وهو اليوم التالي ليوم الرؤية.

بناء على تحديد متى رمضان 2025 م، يتم معرفة وقت أول صلاة تراويح في رمضان 2025، والتي يُشرع للمسلم أدائها بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، ومثل هذا نهاية شهر رمضان، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً.

فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً، ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة؛ لأن صلاة التراويح مقصودة لشهر رمضان، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه، والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً.

موعد رمضان 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2025 م من المتوقع له أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025، حيث إن هلال شهر رمضـان لعام 1446 هجريًا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الجمعة 29 من شعبان 1446هـ، الموافق يوم 28 فبراير 2025 م وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2025.

وبناء عليه تكون غرة شهر رمضان 2025 فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025، أي تفصلنا عنه ساعات قليلة ويستمر لمدة 30 يومًا، ويكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الإثنين 31 مارس 2025.

مواقيت الصلاة في رمضان 2025

ورد أنه من المقرر في عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 م ، أنه إذا كان السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان 2025 م، فإن مدة ساعات الصوم 13 ساعة ، صلاة المغرب 5:54 ، العشاء 7:11 ، السحور 2:44، إمساك 4:34، صلاة الفجر 4:54، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:25 ،إذا كان الأحد 2 مارس الموافق 1 رمضان 2025 م، فإن مدة ساعات الصوم 13 ساعة و دقيقتان، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:12 ، السحور 2:43، إمساك 4:33، الفجر 4:53، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26 .

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