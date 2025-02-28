قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتى الجمهورية: باب التوبة مفتوح أمام الجميع.. ورمضان فرصة
بعد طرده من البيت الابيض.. فون دير لاين لـ زيلينسكي: أنت شجاع ولست وحدك
بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور
تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2
سامحت من آذاني وشتمني .. أمام عاشور يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام
عن المشادة في البيت الأبيض.. جوزيب بوريل: ما زلت مع زيلينسكي
أصيب أثناء التصوير .. نقل أحمد السقا للمستشفى بسبب مسلسل العتاولة 2
تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
رئيس وزراء المجر: عودة ترامب إلى البيت الأبيض تسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا
صفقة المعادن .. سر طرد ترامب لـ زيلينسكي من البيت الابيض
بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو
نجم الزمالك يعود إلى التشكيل الأساسي للفريق في مباراة إنبي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ1.1 مليار دولار.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 54.532 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ لدعم الخزانة العامة للدولة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ عن أن تلك الاستثمارات كانت في صورة أدوات دين محلية لأجلي 182 و 364 يوما، لإجمالي طلبات مقبولة قدمها ما يقارب من 213 طلبا من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.

استهدفت الحكومة من خلال البنك المركزي المصري، بيع أدوات الدين المحلية بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه وبما يعادل 1.7 مليار دولار في المتوسط.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 17.85 مليار جنيه تضمنت 61 طلبا مقبولا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

ووصل متوسط سعر الفائدة للطرح المقبول نحو 25.66% وأقل سعر فائدة نحو 25.451% و أعلي سعر فائدة بنسبة 25.7%.

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 36.7 مليار جنيه تضمنت 152 طلبا مقبولا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.

ووصل أقل سعر فائدة نحو 27.69% ومتوسط سعر فائدة نسبته 28.116% و أعلي سعر بنسبة 28.271%.

البنك المركزي الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة الموازنة العامة سعر الفائدة أجل 182 يوما أجل 364 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة التي تعلن رؤية هلال رمضان

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق بمخزن كرتون في شبرا الخيمة

مساجد اسوان

أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة

افتتاح مساجد المنيا

افتتاح 19 مسجدا عقب أعمال الإحلال والتجديد والصيانة في المنيا

بالصور

بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة

جددي في سحور رمضان.. 7 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس

طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان

أصيب أثناء التصوير .. نقل أحمد السقا للمستشفى بسبب مسلسل العتاولة 2

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

من مطبخك.. أعشاب طبيعية تنظف المعدة والأمعاء وتفتت الحصوات

نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات
نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات
نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات

فيديو

محمد رمضان

هنصور فى رفح .. محمد رمضان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة

بركان

قنبلة موقوتة بامريكا … ثوران «بركان يلوستون» يهدد العالم

ريكو

ريكو يطمئن جمهوره من داخل المستشفى في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد