قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال فبراير الجاري
غرامة مليون جنيه عقوبة استخدام الألفاظ البذيئة في دراما رمضان 2025
حماس تعلن استعدادها للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة
أطعمة يجب تجنبها في السحور للحفاظ على صحتك خلال رمضان.. فيديو
في مصر أحلى.. قائمة بـ أغاني رمضان 2025
الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف مواصلة الزحف نحو اللقب بإسقاط شتوتجارت
الفرق 52 دقيقة.. أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان 2025
إحباط أكبر عملية تهريب ذهب وإجراء عاجل من وزير المالية السوداني
ننشر اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة
دراما رمضان 2025.. إطلالات مختلفة لمجموعة من الفنانين بأكثر من وجه
مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
الصين تتهم وزير الخارجية الأمريكي بانتهاج عقلية الحرب الباردة ضد بكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إحباط أكبر عملية تهريب ذهب وإجراء عاجل من وزير المالية السوداني

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن قوات الشرطة في البلاد ممثلة  في قوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل تمكنت  من إحباط محاولة تهريب أكثر من 102 كيلوجرام من الذهب، في عملية نوعية تعد ضربة قوية لعصابات التهريب التي تستهدف مقدرات البلاد.

وبدوره؛ أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني ، الدكتور جبريل إبراهيم، بهذا الإنجاز، مؤكدًا خلال وقوفه على تفاصيل العملية أن الحرب الاقتصادية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، بل تتجاوزها في تداعياتها الكارثية.

وبين  الوزير  أن إحدى الدول - دون أن يسميها - استقبلت أكثر من 48 طنًا من الذهب المهرب خلال عام 2024 وحده، ما يعكس حجم الاستنزاف الذي تتعرض له ثروات السودان.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالقوة المنفذة للعملية بحضور والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، ووزيرة المالية والقوى العاملة بالولاية  أميرة أحمد حسين، ومدير شرطة الولاية اللواء حقوقي سلمان محمد الطيب.


وأكد وزير المالية أن نجاح قوات مكافحة التهريب في إغلاق هذه الثغرات يحرم الأعداء من موارد حيوية كانت ستُستخدم في إضعاف الدولة، مشددًا على أن حماية الاقتصاد الوطني تُعزز صمود القوات المسلحة في معركة الكرامة.

وفي لفتة تقديرية، أعلن الوزير عن تبرعه بمرتب شهرين للقوة المنفذة للعملية، دعمًا لهم في مواصلة جهودهم لمكافحة تهريب الذهب، مؤكدًا أن الدولة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للقوات التي تعمل على حماية ثروات البلاد.

بهذا الإنجاز، تؤكد قوات مكافحة التهريب مجددًا أنها السد المنيع أمام العابثين بالاقتصاد الوطني، مجسدةً دورها في التصدي لكل من يحاول نهب مقدرات السودان، لتظل يقظةً في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

السودان حرب اقتصادية الذهب قوات مكافحة التهريب وزر المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-2-2025

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى أثينا غدا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-2-2025

دعاء آخر جمعة في شعبان

دعاء آخر جمعة في شعبان .. يفتح الأبواب المغلقة

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

الزمالك

أحمد بلال: حزين على حال الزمالك.. صرفوا 400 مليون على الصفقات

ترشيحاتنا

التيراميسو

طريقة عمل التيراميسو بمذاق لا يقاوم

التمر

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر على معدة فارغة؟

الجاتوه

طريقة عمل الجاتوه بالشوكولاتة زى الجاهز

بالصور

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

فابريكا بالكامل وعداد 18 ألف كيلو.. شيري أريزو 5 بسعر لقطة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

بفستان مجسم| أسما إبراهيم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

رمضان 2025.. ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل الكابتن| خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد